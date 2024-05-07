«تعليم كفر الشيخ» تحصل على المركزين الأول والثاني بالملتقى الفكري للطلاب الموهوبين

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ المركزين الأول والثاني في مسابقة الملتقي الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين ، المقام علي مستوي الجمهورية.

وأعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حصول مكتب الخدمة المدرسية بالمديرية على المركز الأول على مستوي الجمهورية لمدرسة بنات ثانوي ، والمركز الثاني جمهورية، بنين ثانوي ،في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين ، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، وإشراف عام أمين الغفلول، موجه عام التربية الاجتماعية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن المديرية حصدت مركزين على مستوى الجمهورية فى مسابقة الملتقى الفكري للطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين للمرحلة الثانوية، وهما الطالبة صفاء رضا سعد أحمد، إدارة بيلا التعليمية، فازت بالمركز الأول جمهورية، والطالب عبدالرحمن على السيسي، إدارة مطوبس التعليمية، فاز المركز الثانى الجمهورىة، وذلك ضمن فعاليات وتميز مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بكفر الشيخ، وتوجيه عام التربية الاجتماعية.