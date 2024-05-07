تكريم طائرة الزمالك بعد التتويج بالبطولة الأفريقية على حساب الأهلي "صور"

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تكريم الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" عقب تتويجه ببطولة أفريقيا للأندية والتأهل لكأس العالم 2024 بالصين.

كرم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، عقب تتويجه ببطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشاد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة، معبراً عن سعادته بحصد اللقب القاري، خاصة وأنه أول بطولة في عهد المجلس.

وطالب لبيب، الجهاز الفني واللاعبات، بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة، وتقديم أفضل أداء خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وأوضح حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أنه كان يثق في قدرات الفريق، على تجاوز الفترة الصعبة، والاحتفاظ بلقب بطولة إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وقال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن بطولة أفريقيا كانت بمثابة تحدي خاص للفريق، مشيراً إلى أن "فتيات الذهب" قدموا أداءاً مميزاً خلال مشوارهم القاري، واستحقوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.

وأكد أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العزيمة والإصرار كانا سلاح الفريق لتجاوز عقبة الاخفاق في بطولتي الدوري وكأس مصر، والتتويج باللقب الأفريقي.

وأشار رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى أن "سيدات الطائرة" كانوا على قدر المسؤولية، واستطاعوا تجاوز كل الصعوبات والوصول لنهائي البطولة، وإعتلاء منصات التتويج.