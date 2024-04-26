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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الخطيب يفتتح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

الخطيب يعلن افتتاح
الخطيب يعلن افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات
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أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» رقم 37 .


وحرص محمود الخطيب، على الترحيب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.


وانطلقت اليوم الجمعة، منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، وتستمر حتى ٤ مايو المقبل.

 

وكان الأهلي استضاف بطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال منذ أيام وحقق اللقب بالفوز على أبو سالم التونسي في النهائي. 

محمود الخطيب النادي الاهلي بطولة افريقيا للكرة الطائرة سيدات