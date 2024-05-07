عالية الخطورة.. تدابير أمنية شديدة بسبب مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ

اتخذت الشرطة الأسبانية تدابير أمنية كبيرة من أجل تأمين المواجهة المرتقبة بين فريق العاصمة ريال مدريد، الذى يستضيف نظيره بايرن ميونيخ الألمانى، فى تمام العاشرة من مساء غد الأربعاء، فى إياب نصف نهائى دورى ابطال أوروبا.

حيث خصصت الشرطة الأسبانية 2000 من عناصر قوات الأمن في تأمين المباراة التى يستضيفها ملعب "سانتياجو برنابيو"، بعد ان تم تصنيفها على أنها عالية المخاطر بسبب الكثافة الجماهيرية التى ستحضر اللقاء.

ومن المتوقع حضور ما يقرب من 76 ألف مشجع للمباراة التي ستقام في العاصمة الأسبانية مدريد، منهم 4200 من مشجعي الفريق البافاري.

وكشفت الحكومة المدريدية عن تشكيلة المجموعات الخاصة بالتأمين، المكلفة بمراقبة المناطق المحيطة بالملعب لتجنب وقوع أحداث شغب، ستضم عناصر من قوات الشرطة الوطنية وشرطة المقاطعة وشرطة النقل التابعة لبلدية مدريد.

كما ستضم المجموعة عاملين من نظام الطوارئ ، والحماية المدنية، والصليب الأحمر، ورجال إطفاء ومراقبين أمن تابعين للنادي المدريدي.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الأربعاء الماضي في مدينة ميونخ انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

