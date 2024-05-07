خلال تفقده أعمال الرصف بأبوتشت .. محافظ قنا يشدد على تطبيق المواصفات الفنية والقياسية

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال رصف الطرق بشارع بورسعيد بمدخل مدينة ابوتشت وطريق الرزقة للتأكد من مطابقة الطرق للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف التي وضعتها الدولة، رافقه المهندس عماد محمد السيد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بقنا المنطقة الثامنة والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، و عاطف عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، ان الطريق يتم تنفيذه من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة بطول كيلو ونصف حارتان بتكلفة تقديرية ٤ مليون جنيه، و طريق الرزقة يتم تنفيذه عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى، مشيرا إلى أنه سوف يتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشددا علي أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف، مؤكداً أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، لافتاً إلي أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة اعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير علي المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

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