توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لإستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشدداً على تقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الهام وتيسير الإجراءات المقدمه للمواطنين بما يخدم الصالح العام.

أمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين لإستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم الخدمة لهم ، وكذلك التأكد من تواجد العاملين بأماكن عملهم لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم للإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.

وتوجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي المراكز التكنولوجية المتواجدة للإطمئنان على إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وتنظيم دخول وخروج المواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.

جدير بالذكر، ان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، تشير إلى أن المراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص وإستخراج وتقديم خدمات التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة

وسداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع

وشهادة بيانات العقار /جهة الولاية

والتعديل علي القرار بإضافة تصريح إستكمال أدوار

والتصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها

وإستقبال طلبات التظلمات.