إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة العدد رقم ١٤٤ من اصدار "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٣٠ أبريل الجاري وحتى ٦ مايو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 7 أطنان و80 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن وأسماك مملحة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 121 ألف و 747 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بالمرور على صوامع توريد القمح، كذلك تم المرور على الحقول لمتابعة عمليات حصاد المحصول، والتأكيد على ضرورة توريد محصول القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية، لمناقشة عمليات صرف الأسمدة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتيسير على المزارعين، كما تم إطلاق قافلة زراعية بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، لتقديم الدعم الفني للمزارعين، كذلك تم ازالة 16 حالة تعد على الاراضي الزراعية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، يوم حقل لمحصول الفاصوليا، فضلا عن يوم حصاد، موسع ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية لمحصول القمح، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملاتها على محلات الجزار وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، حيث تم ضبط 5 أطنان و760كجم، لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بمركز الحسينية، لدعم المربين، كما شنت المديرية 29 حملة تم المرور خلالها على عدد 52 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، كما تم تحصين 586 ألف و 264 جرعة تحصين للماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 10373 حيوان.

كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، يوم حصاد موسع لمحصول القمح، بحضور نائب محافظ البحيرة، في أحد حقول القمح بزمام قرية نديبه " حوض المشاق " بمركز دمنهور .

كما نفذت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، عددا من الأنشطة الإرشادية بإدارة خورشيد الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي الذرة الشامية والأرز وتم توعية المزارعين بضرورة إتباع السياسة الصنفية للمحصول وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بإنتاجية محصولى الذرة الشامية والأرز، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد وتوريد القمح للتأكد من عدم وجود أي عقبات قد تعوق عملية التوريد، كذلك تم متابعة حصاد محصول بنجر السكر، كما أعلنت المديرية بدء أعمال التسوية بالليزر للحقول الإرشادية لمحصول الأرز، فضلا عن مرور لجنة المكافحة لفحص أشجار النخيل.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة أعمال حصاد القمح، كما تم المرور لمتابعة الأصول التى تم استغلالها داخل الإدارة الزراعية بكفر سعد حيث تم زراعة المساحة بالخضر وخاصة محصول الفاصوليا، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة كافة الموضوعات التى تتعلق بالعمل، وتنفيذ التكليفات، كما واصلت المديرية المرور على الزراعات الإرشادية وتفقد الزراعات الموجودة بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية، كما تم متابعة توفير الأسمدة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين والتعرف على المشكلات التى تواجههم.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حملات تفتيشية على منافذ بيع اللحوم، والأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، كما واصلت لجان التحصين عمليات تحصين الماشية وعقد الندوات الارشادية للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية ومدى الخسائر الاقتصادية لعدم الاستجابة للتحصين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، تفقد شون مراكز منفلوط والقوصية، لمتابعة عمليات توريد محصول القمح، حيث تم التاكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات تجاه الموردين، وسرعة صرف مستحقاتهم ،وذلك مع تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة لعملية التوريد الواردة من الوزارة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية مجانية، بمركز أبو قرقاص، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية لعدد ٧٤٦ حالة، كما شنت المديرية حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، حيث تم ضبط ٥٤٠٥ كجم لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ٢٢١.٥٥٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، عدد من الأنشطة الإرشادية بمركز القرنة حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصول الطماطم وتم فحص النباتات، كما تم متابعة أعمال الحصاد لمحصول القمح، كما نظم الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة احتفالية لحصاد أحد حقول القمح المشاركة فى مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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