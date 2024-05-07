أبو كيلة يؤكد أهمية التشريعات الصحفية والقانون صدر فى ظروف مغايرة تماما

شدد النائب إبراهيم أبو كيلة، وكيل نقابة الصحفيين، على أهمية محور التشريعات الصحفية، وعلى رأسها تعديل قانون نقابة الصحفيين، الذى صدر فى ظروف مغايرة تمامًا، وصار لا يلبى احتياجات المهنة، وبعض نصوصه تم نسخها مع الزمن، مشددًا على أن هناك عددًا من المواد تحتاج لتعديل، ومنها النظر فى تشكيل المجلس الحالى وعدد أعضائه، وضرورة توسيعه، وكذلك النصوص التى تمنع جدول المعاشات من التصويت، والتى تحتاج لتعديل، وكذلك ضم الصحافة الإلكترونية وصحفيى المواقع.

كما دعا أبو كيلة، خلال الاجتماع الثاني التحضيري للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، لإعادة النظر فى قانون تنظيم الصحافة ونصوصه، خاصة ما يتعلق بالحصول على تصريح للتصوير فى الشارع، داعيًا أن يتبنى المؤتمر ضرورة تشكيل لجنة من الفقهاء، وخبراء القانون، والنواب للنظر فى تعديل التشريعات الحاكمة للإعلام.