توقيع الكشف الطبى على 1140 مواطنا ومواطنة بقرية قورته ثان بنصر النوبة

شهدت قرية قورته ثان التابعة لمركز نصر النوبة تنظيم قافلة طبية على مدار يومين ضمت 7 تخصصات شاملة الباطنة والأطفال والأسنان والجلدية والعظام والجراحة والنسا ، بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل والكشف المبكر عن الأمراض أعمال القافلة الطبية التى تم تنظيمها على مدار يومين ، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوصيل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم توجيه المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة الدورية ، وتهيئة الطرق المؤدية إلى الوحدة الصحية التى تم تنظيم القافلة الطبية فى محيطها ، مع توفير مبردات المياه ، وأماكن الإنتظار تسهيلاً للمواطنين المترددين على القافلة من قرية قورته و 9 توابع بواقع 15 ألف نسمة .

فيما أشار الدكتور محمد سعيد مدير عام مديرية الصحة بأسوان إلى أن قرية قورته ثان تضم 4 وحدات صحية أثنين منهم تابعين لهيئة الرعاية الصحية ، لافتاً إلى أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف المجانى لـ 1140 مواطن ومواطنة ، كما تم إجراء الأشعة والتحاليل الطبية للحالات المرضية المختلفة .

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