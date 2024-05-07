تعليم القاهرة توجه إرشادات للطلاب حول امتحانات نهاية العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
برعاية أيمن موسى مدير المديرية، التعليمات العامة للامتحانات للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
وهي الآتي:
- الحضور إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لبدء الإمتحان بوقت كافى، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم التأخر عن دخول اللجنة .
- عدم الكتابة على الأدراج والحوائط أو استخدام أى من أدوات الغش والتحدث مع الآخرين لأن ذلك يعرض الطالب للمسائلة والحرمان من الامتحان .
- الالتزام بالهدوء داخل اللجنة .
- اصطحاب جميع أدوات الإمتحان اللازمة .
- عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أى أجهزة أخرى تساعد على الغش حتى لايتم تحريز الجهاز والغاء الامتحان .
- الجلوس فى المكان المخصص لك داخل اللجنة فى جميع المواد .
- كتابة كافة البيانات على كراسة الإجابة فى المكان المخصص بكل دقة وبخط واضح .
- الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط ، والقلم الرصاص للرسومات، وعدم استخدام أدوات مزيلة أو أقلام ألوان أو أى معلومات عنك داخل كراسة الإجابة أو الاستهتار بالإمتحان أو المصححين كى لاتحول الورقة إلى لجنة خاصة للتصحيح، وحرمانك من الامتحان .
- أى محاولة للغش أو الشغـب أو التعدى بالقول أو الفعل على أحد من زملائك أو العاملين باللجنة ستحول الطالب للشئون القانونية فوراً ، وإلغاء الإمتحان والحرمان منه .
- بعد انتهاء وقت الاجابة يجب تسليم ورقة الإجابة إلى الملاحظ يداً بيد ، والخروج من اللجنة بهدوء إلى فناء المدرسة، وعدم الوقوف بجوار اللجان أو فى الطرقات.