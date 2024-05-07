عميد معهد القلب السابق يثني على مجهودات علاج مرضى السرطان بالصعيد.. صور

استقبل مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة شمال الأقصر لعلاج السرطان بالمجان، اليوم الثلاثاء، الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، للتعرف على أقسام المستشفى المختلفة ودعم الأطفال المرضى خلال رحلتهم العلاجية.

وكان في استقبال الدكتور جمال شعبان عدد من قيادات المستشفى وفريق العلاقات العامة حيث اصطحبوه في جولة تفقدية لأقسام العلاج المختلفة وبنك الدم والصيدلية الإكلينيكية، بجانب تفقد معامل المستشفى في مقدمتها معمل الباثولوجي، والذي نال ثناء "شعبان" على ما رآه من إمكانيات عالمية متوفرة بالمستشفى لصالح خدمة المرضى.

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال زيارته للمستشفى أن ما رآه على أرض الواقع من تجهيزات ومعدات وأجهزة قياسية بأقسام المستشفى يفوق الوصف، مؤكدا على أن مستشفى شفاء الأورمان تضاهي كبرى المستشفيات العالمية، مشيرا إلى أن هذا الصرح الطبي العملاق يساهم في علاج المرضى من الأطفال والكبار وبعمل على زيادة نسب الشفاء من المرض.

من جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، مؤكداً أنه من أهم اطباء امراض القلب في مصر وله الكثير من الأعمال الخيرية في المجال الطبي، ويهتم بمجال البحث العلمي الذي قطعت المستشفي فيه شوط طويل.

وكان الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، قد زار جامعة الأقصر، على هامش انعقاد المؤتمر الطبي "أمراض الباطنة والكيمياء الحيوية والباثولوجي"، وكان في استقباله الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ورافقه في جولة بكلية الطب بمدينة طيبة، حيث تفقدا أقسام ومعامل الكلية المجهزة بأحدث الأجهزة.

وأعرب الدكتور جمال شعبان عن سعادته بوجوده في جامعة الأقصر، مبديًا إعجابه بالتطورات التي تشهدها الجامعة، وخاصة كلية الطب التي تضم أحدث أجهزة على مستوى كليات الطب بالصعيد.

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