أمن القاهرة يفحص فيديو محاولة خطف طالبين والتعدي عليهما أمام مدرسة بحلوان

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فيديو يظهر خلاله استقلال مجموعة من الأشخاص عربة نصف نقل أمام مدرسة طارق بن زياد بمدينة حلوان، بعد تعديهم علي طالبين ومحاولة خطفهم بسببب مشاجرة بين عدد من الطلاب، وتدخل المدرسين ومنعوا عملية الإعتداء والخطف.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من والي أمر طالبين، مفاده، تعرض نجليهما كلا من "أ"، و"إ"، للإعتداء ومحاولة الخطف علي يد مجموعة من الأشخاص، يستقلون سيارة نصف نقل، بسبب مشاجرة وقعت بين طلاب داخل المدرسة، فاستعان احدهم بعائلته وحضروا بسيارة نصف نقل بها ما يقرب من 10أشخاص، واعتدوا علي الطالبين وحاولوا خطفهم والاعتداء عليهم وقاموا بخلع بنطال احدهم، وعقب حضور عدد من المدرسين والتدخل وطلب شرطة النجدة قاموا المتهمين بالهروب.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8550 لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.