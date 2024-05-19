استجابة لـ"البوابة نيوز".. ضبط المتهم بتمزيق جسد موظف أثناء سرقة هاتفه بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي المتهم بتمزيق جسد موظف بسلاح أبيض أثناء سرقة هاتفه بالإكراه بمدينة حلوان، بعد استدراجه عبر ماركت فيسبوك، حيث كان المجني عليه يعرض هاتفه للبيع بسبب مروره بأزمة مالية وقام المتهم بمقابلته بغرض شراء والموبايل، إلا انه قام بسرقته بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

جاء ذلك في استجابة عاجلة من الأجهزة الأمنية عقب نشر "البوابة نيوز"، خبر يحمل عنوان "عبر«ماركت فيسبوك».. عاطلان يستدرجان موظفا ويمزقان جسده لسرقة هاتفه بحلوان".

كانت وردت إشارة من المستشفي العام، لضباط قسم شرطة حلوان، مفادها، استقبال المواطن "أحمد عبدالله"، موظف، مصاب بجروح قطعية غائرة في البطن وقطع في عدة شرايين حيوية بالجسد.

وبالانتقال والفحص تبين انه أثناء قيام المجني عليه بعرض هاتفه المحمول للبيع علي الفيسبوك، اثر مروره بضائقة مالية، تواصل معه شخص لشراء الموبايل.

وعقب ذلك حضر الشخص الراغب في الشراء مستقلا سيارة، بالقرب من منزل المجني عليه، وصعد معه بالسيارة ليقوم بفحص الهاتف قبل شرائه، ولكنه فوجىء به يقوم بإشهار سلاح أبيض ويخبره بترك الهاتف والنزول من السيارة وعندما قاومه قام المتهم بتمزيق جسده والقائه من السيارة والفرار، والاستيلاء علي هاتفه.

وعقب تقين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض علي المتهم وتبين أنه يدعي "عمرو إمام"، عاطل ومقيم بمنطقة المطرية، وامكن ضبط الهاتف المسروق.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.