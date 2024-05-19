"الاقتصاد الرقمي": مشاركتنا في قمة FDC يعكس رؤيتنا لتطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن مشاركتها في قمة مراكز البيانات Future Data Centers (FDC)، التي تُعقد في الفترة من 19-21 مايو الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام الشعبة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات مراكز البيانات في مصر والمنطقة.

وكانت اللجنة المنظمة للقمة قد أعلنت عن تشكيل مجلس استشاري جديد يضم نخبة من خبراء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين من أعضاء مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في الصناعة، حيث تمثل في المجلس الدكتورة عايدة الصبان عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي الشعبة في هذا المجلس الاستشاري .

وأعربت الدكتورة عايدة الصبان، عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس الاستشاري للقمة عن فخرها بانضمامها إلى المجلس الاستشاري ، وهو الأمر الذي يعكس المكانةالريادية للشعبة في قطاع الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن تسهم هذه العضوية في تقديم رؤى استراتيجية تسهم في دعم نمو وتطور صناعة مراكز البيانات في المنطقة.

وسيتناول المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة مثل الابتكارات التكنولوجية في مراكز البيانات، وأمن البيانات، والاستدامة، وتأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على مستقبل مراكز البيانات واقتصاديات الطاقة الحاصة بمراكز البيانات كما سيتيح المؤتمر فرصة للتفاعل مع قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه ، قال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية : "نحن فخورون بمشاركتنا في قمة مراكز البيانات FDC وعضويتنا في المجلس الاستشاري. هذا يعكس التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو القطاع التكنولوجي في مصر. نتطلع إلى تبادل الخبرات والأفكار مع نظرائنا العالميين لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد لمراكز البيانات في المنطقة."

وأضاف: "أن تواجدنا في هذه القمة يأتي في وقت حيوي يشهد فيه العالم تحولات رقمية سريعة. ومن خلال مشاركتنا، نسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبني أفضل الممارسات العالمية لتطوير قطاع مراكز البيانات في مصر".

من المتوقع أن تشهد القمة مشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات، مما سيوفر فرصة فريدة للتعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين.

يذكر أن المجلس الإستشاري بالتعاون مع اللجنة المنظمة سيعمل على التخطيط الإستراتيجي لمكانة القمة في السوق المصري والمنطقة العربية والقارة الإفريقية خلال الدورتين المقبلتين ( 2024 -2025 )، وسيتبنى تطوير الموضوعات والأنشطة والمبادرات خلال الحدث، بالإضافة إلى العمل على صياغة الرؤى المستقبلية الناتجة عن الجلسات النقاشية والإعلان عن توصيات المؤتمر ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية لتعزيز مكانة ودور القمة في تطوير الصناعة .