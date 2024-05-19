"قسد" تحذر مزارعي الإدارة الذاتية من اعتزام "داعش" حرق المحاصيل

حذرت منطقة الإدارة الذاتية للأكراد التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، من تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى المساحات الزراعية بهدف حرق وتدمير المحاصيل الزراعية، حيث يجري توزيع التحذير في منشورات معممة لمنع وصول خلايا التنظيم الإرهابي إلى الحقول.

وأفادت "شبكة الأخبار العسكرية" التابعة لقسد، أن الإدارة الذاتية اتفقت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإطلاق مشروع لتطوير المنظومة الزراعية بشمال وشرق سوريا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة، وذلك في إطار برنامج التعافي المبكر والشراكة المستدامة مع الوكالة.

وقدرت الإدارة الذاتية، وفقا لمصادر مكتبها الإعلامي، أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 50 مليون دولار.

وطمئنت قوات قسد مناطقها باستمرار الشراكة مع القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بأن القوات الأمريكية لا تعتزم الانسحاب في الوقت الحاضر من سوريا نظرا لاستمرار التهديد الذي يشكله التنظيم الإرهابي، وهو ما يعكس استمرار السياسة الأمريكية الراغبة في البقاء بالمنطقة لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفقا لرؤية الإدارة الذاتية.

وتعزز واشنطن علاقاتها ودعمها لشركائها المحليين مثل "قسد" فى شمال وشرق سوريا، حيث أجرت معها عدة تدريبات فى إطار رفع الجاهزية القتالية والتأهب، بالتزامن مع التهديدات المستمرة التى تتعرض لها قواعد التحالف الدولى من قبل الميلشيات الموالية لإيران.

تواجه قوات التحالف الدولى وقسد تحديات أمنية مشتركة منها الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية من قبل ميليشيات موالية لإيران، وأيضا إحباط تنظيم داعش وإفقاده أى قدرات تمكنه من العودة مستقبليا، وذلك بالتزامن مع المخاوف التى حذر منها مسئولون أمريكيون وفرنسيون من احتمالية وقوع هجمات منظمة مثلما التى حدثت فى موسكو قبل شهر، وهو نشاط متزايد للتنظيم الإرهابي.