رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون النفوذ الأجنبي

استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون النفوذ الأجنبي المثير للجدل بالبلاد.

وقالت زورابيشفيلي حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد: "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا"، في وقت يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.

كم أفادت الرئيسة بأن الفيتو الرئاسي "لن يغير شيئا، ومع ذلك، إنه مهم جدا أنا أمثّل بطريقة ما صوت هذا المجتمع الذي يقول لا لهذا القانون".

- شددت زورابيشفيلي على أن "لا أحد هنا يريد الدخول في مواجهة مع روسيا. وهذا أمر مهم جدا لمستقبل أوروبا. إنه البحر الأسود هنا، منطقة عبور الطاقة والاتصالات".

- اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن فيتو الرئيسة يمنح الحكومة مساحة "للتفكير بشكل أعمق".

- دعا ميشال "جميع السياسيين والقياديين الجورجيين إلى اغتنام هذه الفرصة وضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب".