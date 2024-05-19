رواتب مجزية.. فرص عمل شاغرة في شركات ومصانع بالقليوبية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية اليوم عن توفر 143 فرصة عمل شاغرة في 8 شركات ومصانع مختلفة بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أطلقتها وزارة العمل.

وتتنوع الوظائف المتاحة لتشمل مختلف التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتتميز بمرتباتها المجزية التي تُعد حافزًا قويًا للباحثين عن عمل.

توزيع الوظائف:

59 فرصة عمل في منطقة أبو زعبل بالخانكة.

22 فرصة عمل في مدينة القناطر الخيرية.

30 فرصة عمل في مدينة شبرا الخيمة.

22 فرصة عمل في مدينة العبور.

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.

أن يكون لائقًا صحيًا.

أن يكون سجله الجنائي نظيفًا.

طريقة التقديم:

التوجه لمكاتب العمل أو مديرية العمل بمحافظة القليوبية.

إحضار المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية حديثة، وسيرة ذاتية.

مواعيد التقديم:

أيام الأسبوع الرسمية، ما عدا الجمعة والسبت، وخلال ساعات العمل الرسمية.