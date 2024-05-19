محافظ سوهاج: 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المراكز التكنولوجية تلقت أكثر من 8 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنون بمحافظة سوهاج، منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في السابع من مايو الجاري وحتى الآن، لافتا إلى استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

محافظ سوهاج يناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء

وناشد محافظ سوهاج، المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير على المواطنين .

ومن جانبه أشار اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظ سوهاج، رئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء،إلى أنه تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، تقوم المراكز التكنولوجية بالعمل واستقبال طلبات المواطنين للتصالح طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى استقبال الطلبات بمجمعات الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك لمنع التكدس والازدحام واستقبال أكبر عدد ممكن من الطلبات.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، فعلت المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وتهدف المنظومة الجديدة، التي تأتي ضمن خطط التحول الرقمي في مصر، إلى تقديم كافة خدمات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين إلكترونيًا، بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويُسهل عليهم الإجراءات، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن المنظومة الإلكترونية ستكون متاحة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن/ الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، والبوابة الإلكترونية للمحليات. http://Lgs.gov.eg، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنظومة، والذي يمكن تحميله من الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation

وأكدت السعيد، على دور وزارة التخطيط في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح.

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