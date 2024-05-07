البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لتغذية ماكينات الصراف الآلي داخل وخارج البنوك

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة خاصة بتغذية ماكينات الصراف الآلي وآلية معالجة المرتد منها، جاء ذلك في كتاب دوري بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل مصر.

وتضمنت التعليمات ضرورة تواجد فردين على الأقل أثناء عملية التغذية لماكينات الصراف الآلي بالإضافة إلى وضع إجرءات تشغيل معيارية مكتوبة لتغذية أجهزة الصراف الآلي والزيارات الفنية، موضحاً ضرورة أن تتضمن هذه الإجراءات إجراءات التعامل النقدي، والإبلاغ عن الحوادث، وبروتوكولات السلامة.

وأكد المركزي أيضاً على ضرورة توافر التدابير المناسبة المعمول بها لنقل النقود بشكل آمن من خلال المركبات المصفحة وأنظمة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المربوط بغرفة المراقبة بالشركة.

وأشار إلى ضرورة توافر تغطية تأمينية مناسبة لتغطية الخسائر المحتملة ومراجعة سياسات التأمين سنوياً، ووضع إجراءات لمعالجة حالات العجز والزيادة وإبلاغ البنك عن أي اختلافات على الفور والتسجيل في سجلات التسوية وتقارير الحوادث يومياً، مشيراً إلى أنه من الضروري وجود سجل لتسجيل البطاقات المسحوبة والالتزام بخطة التوزيع الخاصة بكل بنك على أن يتم تسجيل اسم البنك والماكينة وأول وآخر 4 أرقام للبطاقة ويحظر بأي شكل من الأشكال تسليم البطاقات للعملاء بمعرفة الشركة.

وأضاف المركزي أنه يجب وجود اتفاقيات مستوى الخدمة المحددة بوضوح بين البنك والشركات، مع تحديد مسؤوليات الشركة وتوقعات الأداءوضع خطط للاستجابة للحوادث وتدابير طوارئ للتعامل مع حالات الطوارئ مثل السرقات أو الكوارث الطبيعية ومراجعة هذه الخطط وتقييم فعاليتها من خلال اختبار السيناريو مرة سنوياً أو الحوادث الفعلية.

وأكد المركزي، ضرورة الالتزام بمواعيد التغذية النقدية لماكينات الصراف الآلي حتى آخر ضوء للشمس وعدم القيام بأي تغذية نقدية مساءً مع الالتزام بتغذية الماكينات الموجودة داخل الفروع قبل مواعيد العمل الصباحية بالفروع على أن يتم الانتهاء من التغذية قبل فتح فرع البنك بوقت كافي.

وشدد على أن يتم التغذية بأوراق نقد صالحة للتداول فقط على أن تتم عملية تغذية الماكينات عن طريق الكاسيتات المغلقة الخاصة بالماكينة ويمنع منعا باتا التغذية من حقائب نقل الأموال على أن تكون الكاسيتات معدة ومجهزة بالنقدية مسبقاً وليس نظام حقائب نقل الأموال ليتم تركيبها في الماكينات مباشرة وتنفيذ إجراءات الرقابة الثنائية خلال عمليات التغذية وأعطال الجزء السفلي.

وأكد على ضرورة إخطار أجهزة الأمن المعنية بوزارة الداخلية قبل التحرك بوقت كافي لاتخاذ اللازم بمعرفتهم وطبقا للتنسيقات والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بذات الشأن لتوفير الأمن والحماية اللازمة على الطرق مع حظر تحرك السيارات بعد آخر ضوء.