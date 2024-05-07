بعد ظهورها مع عصام صاصا.. سارة خليفة: أخويا ومينفعش أركب التريند على حسابه

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا تريند عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ليلة أمس عقب الحادث الذي تناولته وسائل الإعلام، بعدما صدم "صاصا" مواطن يدعى أحمد مفتاح يبلغ من العمر 40 عاما أعلى دائري المنيب، أثناء عودته من حفله على طريق الدائري قبل نزلة المريوطية.

فور وقوع الحادث، ظهرت الإعلامية سارة خليفة، برفقة "صاصا" في مكان الحادث ومن بعدها إلى قسم الشرطة، قبل انتقاله إلى النيابة، ورصدت الكاميرات والمراسلين المتواجدين لتغطية الحدث، ظهور سارة خليفة، ما أعطى انطباعا عن مدى العلاقة التي تربطها بمطرب المهرجانات عصام صاصا.

وفي تصريحات صحفية لها اليوم كشفت سارة خليفة، إنها رفضت التسجيل مع أي وسائل إعلامية بشأن الواقعة، وهو ما أزعج بعض الصحفيين والمراسلين الذين غضبوا من رفضها، و وصفت خليفة "صاصا" بأنه "صديقها وزي أخوها هو وزوجته جهاد"، وقالت: "حقيقي مستغربة الناس اللي عايزاني اطلع اتكلم في الموضوع، علشان ابقى تريند".

وتابعت: "وقوفى بجانب صديق عزيز وأخ وشريك نجاح في أزمة يلزمني احترام الموقف والصمت وعدم التعليق".

وقالت : "صاصا فنان ناجح وشخص جدع جدا، ومينفعش اروح أركب التريند على أزمته، ولا ينفع اتكلم اصلا عن الحادثة لأنها فى القضاء".

أوضحت خليفة، إن تواجدها بجانب صاصا في محنته أمر طبيعي، كاشفة أن زوجته جهاد صديقتها المقربة، وتعتبرها شقيقتها، ولم يكن من الطبيعي أن تتركها بمفردها، هذا بالإضافة إلى أن صاصا يتعاون معها في تقديم حفلات من تنظيمها بالإمارات، كما تربطهم صداقة بعيدة عن العمل.

أكدت سارة أنها ترفض الحديث عن الأمر، ولا ترغب في ركوب التريند على حساب أزمة صديقها، مؤكدة أنه كان من السهل أن تسجل مع أي صحفي أو مراسل، أو الإدلاء بتصريحات تليفزيونية أو صحفية، ولكنها ترفض هذا المبدأ ولا تسعى لعمل شو.

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، بكفالة مالية، مع عرضه على الطب الشرعي صباح اليوم الثلاثاء، لأخذ عينة وتحليل كشف تناول المواد المخدرة.

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