عاصفة ترابية تغطي سماء أسوان وسقوط امطار خفيفة

شهدت محافظة أسوان، منذ قليل، عاصفة ترابية غطت سماء المحافظة مع سقوط أمطار خفيفة فى طقس متقلب مفاجئ.

وتسببت العاصفة في تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة مما أدي إلي حجب الرؤية نسبيا بالمناطق الصحراوية والطرق السريعة بعد إثارة الرمال والأتربة وأثر ذلك بشكلٍ جزئى على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ القاهرة.

وأطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وقررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ تحسباً لأي أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية، خلال الساعات القليلة القادمة.

وشددت محافظة أسوان، بإشراف المحافظ اللواء أشرف عطية، على رؤساء المدن والمراكز وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات تحسبا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أى طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة .

واستعدت غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بمحافظة أسوان، لتلقى أى بلاغات خاصة بسوء الأحوال الجوية والتعامل الفورى مع البلاغات وحالات الطوارئ، وذلك بهدف التعامل مع الأزمات بشكل فعال وآمن وتقليل للخسائر الطبيعية فى حال إذا وجدت.

وكانت محافظة أسوان، شهدت ارتفاع فى درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم 43 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.

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