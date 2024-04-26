رغم فوائده.. 6 فئات ممنوعة من أكل البصل في شم النسيم

تعود عادة تناول البصل في عيد شم النسيم في مصر إلى تقاليد قديمة في عصور الفراعنة، حيث كان البصل يحظى بمكانة مقدسة ويُعدّ من الأطعمة المهمة لديهم، ويظهر ذلك من خلال الرسومات والنقوش التي وُجدت على جدران المعابد والمقابر.

تداولت الأساطير المصرية القديمة حكايات عن شفاء أمير مصري من مرض عضال باستخدام البصل، وفي إحدى القصص، وضع الكهنة البصل تحت وسادة الأمير في ليلة عيد "نتريت"، وعند شروق الشمس استنشق رائحته وشفاه الله.



وكان المصريون القدماء يعتقدون أن رائحة البصل تُبعد الأرواح الشريرة والحسد، فكانوا يعلقون حزم البصل على أبواب المنازل ويضعونها تحت الوسائد، كذلك كان البصل رمزًا للخصوبة والنمو، حيث كان يُعتقد أنه يُشبه شكل الشمس، رمز إله رع عند الفراعنة.



لا تزال عادة تناول البصل في عيد شم النسيم متجذرة في المجتمع المصري حتى يومنا هذا، حيث يُعتبر من العناصر الأساسية على مائدة الأسر المصرية في هذا اليوم المميز.

فوائد البصل الصحية

البصل يعتبر من الخضروات الشائعة والمحببة في المطابخ حول العالم، ويتميز بمذاقه الحار وفوائده الصحية العديدة، ومن أبرز فوائده:

غني بمضادات الأكسدة: يحتوي البصل على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والفينول، التي تحمي الخلايا من التلف الذي يسببه الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. يعزز صحة القلب: يساهم البصل في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تنظيم مستويات الكوليسترول، مما يقلل من مخاطر الأمراض القلبية. يدعم الجهاز الهضمي: يحتوي البصل على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. يعزز المناعة: يقوي البصل جهاز المناعة ويساعد الجسم في مقاومة العدوى بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة. قد يقلل من خطر السرطان: أظهرت بعض الدراسات أن مركبات الكبريت العضوي في البصل قد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية. يدعم صحة العظام: يحتوي البصل على الكالسيوم والمغنيسيوم، اللذان يسهمان في صحة العظام. يساعد في إدارة مرض السكري: يُعتقد أن البصل قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

تجنب تناول البصل لهذه الفئات

يعتبر البصل من الأطعمة المفيدة والمتعددة الاستخدامات في الطهي، ولكن هناك فئات معينة يجب أن تتجنب تناوله بناءً على اعتبارات صحية مرضية.

إليك الفئات التي ينصح لها بتجنب تناول البصل:

مرضى القولون العصبي: يُنصح لمرضى القولون العصبي بتجنب البصل نهائيًا؛ لأنه يحتوي على الفودماب، وهي كربوهيدرات قابلة للتخمر تؤدي إلى تراكم الغازات والانتفاخ في المعدة والأمعاء. مرضى ارتجاع المريء: يُحظر على مرضى ارتجاع المريء تناول البصل؛ لأنه يسبب ارتخاءً للعضلة العاصرة المريئية، مما يؤدي إلى ارتداد حمض المعدة وتسبب الحموضة وآلام الصدر والاحتقان. مرضى حساسية البصل: يُنصح لأولئك الذين يعانون من حساسية البصل بالامتناع عن تناوله؛ لأنه يحتوي على مركبات تتسبب في ظهور أعراض مزعجة مثل الطفح الجلدي وسيلان الأنف واحمرار العين. متناولي أدوية السيولة: ينبغي للأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للجلطات تجنب تناول البصل، لأنه يزيد من سيولة الدم وقد يزيد من خطر النزيف. مرضى السكري: يحتاج مرضى السكري لفحص مستوى السكر في الدم بعد تناول البصل؛ لأنه يعتبر من الأطعمة التي تتسبب في انخفاض الجلوكوز في الجسم، خاصةً عند الإفراط في تناوله. مرضى ارتفاع ضغط الدم: يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم أخذ الحيطة والحذر عند تناول البصل؛ لأنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية ويؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.

تجنب تناول البصل في هذه الحالات يساهم في الحفاظ على صحة الفرد وتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.