البورصة: 6 شركات تقدمت بأوراق القيد بالسوقين الرئيسية والشركات الصغيرة

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 12:15 م

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة استقبلت أوراق قيد 6 شركات مقسمين بالتساوي بين 3 شركات بالسوق الرئيسي، ومثلهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها شركة تعمل بقطاع المقاولات ستقدم أوراق الطرح غدا الأربعاء، مضيفًا أن البورصة المصرية في حاجة لزيادة عدد الطروحات خاصة كبيرة الحجم، وذلك لتنشيط أحجام التداول، وزيادة عدد المستثمرين.

أضاف الشيخ ، خلال إطلاق نظام جديد لتداول شهادات الإيداع الدولية لشركات البورصة، أن إدارة البورصة تعتزم إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الحالي، على أن يضم حوالي 40 شركة، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة انتهت من كل إجراءات اللازمة لإطلاق سوق المشتقات سواء إجراءات ونظام التداول.

ذكر أن البورصة المصرية كانت لها السبق بين البورصات العربية في تداول شهادات الإيداع الدولية، وكان البنك التجاري الدولي-مصر أول شركة تطرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن عام 1996، وبعد الزخم على شهادات الإيداع بالبورصة تم إجراء تحديث للنظام بالكامل آليا تم تطويره داخليا، بعد التوافق مع أطراف السوق.

قال إن شهادات الإيداع الدولية لشركات البورصة عادت لمعدلاتها الطبيعية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد أن شهدت إقبالا قبل القرار.