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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة لايت

إيلون ماسك: يجب أن نبني الذكاء الاصطناعي بطريقة مفيدة للإنسانية بشكل جيد

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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قال إيلون ماسك مالك شركة الفضاء سبيس إكس إن الشركة لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي  وذلك في احدى التصريحات الصحفية بمؤتمرميلكن العالمي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

وكان قد  ذكر أن أكثر من 99% من الذكاء سيكون في نهاية المطاف رقميًا بدلاً من بيولوجيًا لكنه يرى أن الإصدارات الحالية من أنظمة الذكاء الاصطناعي لم تثبت فائدتها لاحتياجات سبيس إكس.

وقال: “سأطرح أسئلة حول مفارقة فيرمي وحول تصميم محرك الصاروخ وحول الكيمياء الكهربائية وحتى الآن  كان الذكاء الاصطناعي سيئًا في كل هذه الأسئلة لذلك لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه”.

وأضاف ماسك إنه حتى ستارلينك وهي شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للشركة والمحرك الرئيسي لتقييم سبيس إكس لا تستخدم الذكاء الاصطناعي موضحا أنا لست ضد استخدامه فقط لم نر أي فائدة له.

وأشار ماسك إلى أنه لا يعرف الدور الذي سيلعبه البشر إذا ثبتت صحة نظريته القائلة بأن الذكاء الرقمي سيحل محل العقول البيولوجية مضيفا:أعتقد أنه من المهم جدًا أن نبني الذكاء الاصطناعي بطريقة مفيدة للإنسانية.

وتابع:لا ينبغي تعليم الذكاء الاصطناعي الكذب ولا ينبغي تعليمه أن يقول أشياء غير صحيحة وحتى لو كانت هذه الأشياء غير صحيحة من الناحية السياسية فيجب عليه أن يقول ما يعتقد أنه صحيح.

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