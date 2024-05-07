تعرف على موعد حفلات النجوم خلال شهر مايو الجارى

يحيى عدد من النجوم مجموعة من الحفلات فى أماكن مختلفة خلال شهر مايو الجارى وأبرزهم المنشد على الهلباوى الذى يقدم حفلاً بساقية الصاوى، يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، ويقدم الهلباوى خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى التى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

بينما تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلاً غنائيًا يوم 24 شهر مايو الحالى، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يحييها عدد من المطربين، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل التي تطرب الجمهور الحاضر.

على صعيد آخر يحيي كل من النجم وائل كفوري والنجمة نوال الزغبى، حفلاً غنائيًا، فى ولاية لاس فيجاس في أمريكا يوم 25 مايو الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم التى يتفاعل معها الجمهور.