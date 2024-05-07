أفريقيا.. الزمالك يستعد لنهائي الكونفدرالية والأهلي يبدأ رحلة البحث عن اللقب بعد مباراة المحلة

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 12:38 م

يعيش قطبي الكرة المصرية حالة من التركيز الشديد، استعدادا للنهائي الأفريقي، حيث يلتقى الزمالك مع نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأحد المقبل، بينما يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، في ملعب رادس بتونس.

الزمالك

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاستعداد اليوم الثلاثاء، للمواجهة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق، أمس، بعد الهزيمة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز، على أن يكون التدريب الأخير في القاهرة غدا الأربعاء.

ومن المقرر ان تسافر بعثة الفريق الخميس المقبل، قبل موعد المباراة بثلاثة أيام على أن يكون المران الأساسي للفريق السبت المقبل على ملعب المباراة.

الأهلي

يركز الأهلي في الدوري خلال الفترة الحالية خاصة في لقاء اليوم مع الاتحاد السكندري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري، خاصة وأنه يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات والذهاب بعيدا في جدول مسابقة الدوري، خاصة وأنه يحتل الـ 10 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة من أصل 13 مباراة.

ومن المقرر أن يبدأ الاستعداد للمواجهة الافريقية بعد لقاء بلدية المحلة، و المقرر لها السبت المقبل.