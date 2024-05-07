تعرف على غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

يواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من مسابقة الدورى المصرى.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الاتحاد الليلة كل من "محمد الشناوي- حمزة علاء -خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- بيرسي تاو- أحمد عبدالقادر- أليو ديانج- عمرو السولية- علي معلول- طاهر محمد طاهر- كريم الدبيس".

وضمت قائمة الأهلى كلا من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير- محمود الزنفلي- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- محمود متولي- محمد هاني- عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية- كريم نيدفيد- أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا- رضا سليم- كريستو- محمد مجدى أفشة- حسين الشحات- كريم فؤاد- إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي- محمود عبد المنعم كهربا- أنتوني موديست.

وحقق الأهلى فوزاً بثلاثية دون رد على نظيره الجونة في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.

ويستعيد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامى ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب رامى ربيعة عن مباراة الأهلى والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلى والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الأهلى في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.