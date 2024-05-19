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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون في أمسية وداع كلوب

محمد صلاح
محمد صلاح
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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل لاعبيه لمواجهة ولفرهامبتون، اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتمد كلوب على الدولى المصري محمد صلاح لقيادة هجوم الفريق إلى جانب كودي جاكبو ولويس دياز، وتعد هذه أخر مباراة للمدرب الألماني بعد رحلة امتدت 9 سنوات داخل ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إيندو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.

يورجن كلوب ولفرهامبتون ليفربول الدوري الإنجليزي