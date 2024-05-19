ماييلي وإبراهيم عادل يقودان هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز والإسماعيلي في السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة ٢٤ من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود زلاكة - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ترتيب بيراميدز والإسماعيلي في جدول الدوري

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة فقط.

تاريخ مواجهات بيراميدز والإسماعيلي

قبل مباراة الليلة، التقى فريقي بيراميدز والإسماعيلي في 16 لقاء في جميع المسابقات، نجح الفريق السماوي في تحقيق الفوز في 9 مباريات، وتمكن من إحراز 26 هدفا في شباك الإسماعيلي، ونجح الدراويش من تحقيق المكسب على نظيره بيراميدز في 4 مباريات فقط، إحراز 20 هدفًا في شباك الفريق السماوي، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات فقط.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الدور الأول على حساب الدراويش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ستاد الدفاع الجوي.