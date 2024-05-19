تنظيم الاتصالات يوقع مذكرة تفاهم مع هواوي مصر في مجال الأمن السيبراني

وقعت شركة هواوي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات في مصر (NTRA)، وذلك بهدف دعم ممارسات الأمن السيبراني وتعزيز سبل التعاون الرقمي في مصر.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز دفاعات الأمن السيبراني وحماية البيانات وتعزيز نظام بيئي رقمي آمن، ومن خلال توحيد الجهود، سيعمل الطرفات على تبادل الخبرات وتعزيزها في مواجهة التهديدات والاختراقات الإلكترونية الناشئة، إضافة إلى تطوير برامج لتنمية القدرات وتنظيم ورش عمل مشتركة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب الرئيس لشئون الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر: "يمثل توقيع هذه المذكرة، علامة فارقة في جهودنا المستمرة لتعزيز ممارسات الأمن السيبراني الوطنية وحماية الأصول الهامة، فمن خلال تعاوننا المستمر مع شريكنا هواوي، نحن على ثقة تامة في قدرتنا الجماعية على التصدي للتهديدات السيبرانية المتطورة بشكل فعال والحفاظ على أعلى معايير المرونة السيبرانية."

وقال جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "يسعدنا بدء هذه الرحلة التعاونية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تؤكد مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بتعزيز الدفاعات السيبرانية وتعزيز ثقافة المرونة في مجال الأمن السيبراني. ومعًا، نهدف إلى تطوير معايير وأطر لتطبيق الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية في مصر."

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال مشاركة هواوي للمرة الثانية التوالي كشريك استراتيجي في مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات لعام 2024، تحت شعار "تمكين الثقة وتأمين مصر الرقمية". حيث أكدت هواوي من خلال مشاركتها على التزامها بالأمن السيبراني في مصر، موضحة استراتيجياتها الشاملة الشاملة للأمن السيبراني (E2E)، والتي يتم تطبيقها في جميع قطاعات أعمال هواوي، من خلال بناء نظام ايكويولجي قوي يضع ثقة المستخدم وأمان البيانات في المقدمة.

وتهدف هواوي، من خلال تعزيز الشفافية والتعاون والمسؤولية وتقنيات حماية البيانات المتقدمة يمكن للعملاء الاستفادة بشكل كامل من مزايا التكنولوجيا، مع ضمان حماية خصوصيتهم.