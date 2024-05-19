اندلاع حريق جراء قذائف فوسفورية أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بجنوب لبنان

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قذائف فوسفورية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذائف فوسفورية على بلدة ميس الجبل قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، ما أدى الى اندلاع حريق هائل، امتد وتوسع بسرعة بسبب الرياح.

وما زالت فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) تقوم بجهود مضاعفة وبإمكانيات محدودة للسيطرة على الحريق.

وقد ناشد أهالي بلدة ميس الجبل ‫الدفاع المدني وآلياته التدخّل والمؤازرة في اطفاء الحرائق مع اقترابها من البيوت والممتلكات في حي الجديدة وقرب مستشفى ميس الجبل الحكومي.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الثانية والثلث من بعد ظهر اليوم الأحد، غارة على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وأخرى على أطراف بلدة بيت ليف.

ولاحقا، صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية البيان التالي: "شاركت عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بعمليات الإنقاذ بعد الغارة على بلدة مارون الراس وقد تم نقل اصابة الى أحد مستشفيات المنطقة".

هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم، وادي حامول، بعدد من القذائف المدفعية، اضافة الى محيط بلدتي علما الشعب والناقورة، في حين تسبّبت القذائف على أطراف بلدة حولا، باندلاع حريق في المكان.