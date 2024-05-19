الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث تتستمر الموجة شديدة الحرارة علي البلاد لتكون ذروة الموجة شديد الحرارة غدا الاثنين حيث تتجاوز درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى حاجز 40 درجة .



حالة الطقس غدا الاثنين

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، انه يسود طقس شديد الحرارة علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

رياح مثيرة للرمال والاتربة

كما يشهد الاثنين نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

اشارت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 29 درجة .



تجنب التعرض لأشعة الشمس

واوضحت الارصاد أن التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقد يسبب الاعياء.



استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأسبوع المقبل

ونوهت هيئة الارصاد الجوية إلى أن هذه الأجواء الحرارة مستمرة حتي الاسبوع المقبل الأسبوع ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجة البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومائل للحرارة ليلا علي اغلب الانحاء.





سبب الموجة شديدة الحرارة

و ترجع اسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وفقا لخبراء هيئةالأرصادالجوية، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

نصحت الارصاد المواطنين بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه بكميات كبيرة ، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ويفضل الالوان الفاتحة ،واستخدام أغطية الرأس مع عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس حتي لا يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الاعياء .

