مد أجل الحكم علي متهم بقتل وترويع المواطنين بالمطرية

قررت محكمه الجنايات المنعقذه بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على متهم، وذلك على خلفيه اتهامه بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية لجلسة ٢٢ مايو.

ووجهت النيابه للمتهم تهم القتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث قاموا بالتجمهر لارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.