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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مد أجل الحكم علي متهم بقتل وترويع المواطنين بالمطرية

محكمة_ صورة أرشيفية
محكمة_ صورة أرشيفية
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قررت محكمه الجنايات المنعقذه بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على متهم، وذلك على خلفيه اتهامه بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية لجلسة ٢٢ مايو.
ووجهت النيابه للمتهم تهم القتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث قاموا بالتجمهر لارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

المطرية قتل وترويع متهم مجمع محاكم بدر محمد السعيد الشربينى مد أجل الحكم