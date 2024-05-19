الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لأرسنال فى الجولة الأخيرة

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



وجاء تشكيل فريق ارسنال كالتالى:



حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، ماجالهايس، توميياسو

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس

خط الهجوم: تروسارد، كاي هافرتز، مارتينيلي

وينافس فريق ارسنال نظيره مانشستر سيتى على لقب البريميرليج، بعد خروج ليفربول من المنافسة بسبب النتائج المتذبذبه التى حدثت فى الجولات الأخيرة مما أبعدته عن اللقب.

يبحث ارسنال عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط، وتحقيق نتيجة كبيره من الأهداف، وهزيمة مانشستر سيتى أو التعادل، مما يعطى الأمل للجانرز للتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنة من موسم 2004.

ويحتل فريق ارسنال وصافة الترتيب برصيد 86 نقطة، حصدها من 37 جولة، حقق الفوز خلالها فى 27 مباراة، وتعادل فى 5، وكانت الهزيمة حاضر فى 5 مواجهات، وهز شباك خصومة بـ 89 هدف، واهتزت شباكة بـ 28 هدف.