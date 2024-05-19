"المنظمات الأهلية الفلسطينية" تؤكد أهمية دور مصر الرائد والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، اليوم الأحد علي أهمية دور مصر الرائد والمستمر فى دعم الشعب الفلسطيني وإنفاذ المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن ما يحدث بالفعل فى رفح الفلسطينية هو تعبير صريح عن فشل المجتمع الدولي.

ووجه الشوا شكره وتقديره للحكومة المصرية ولوسائل الإعلام المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني للتعبير عن تضامنه الدائم له فى مواجهة آلة الحرب الفلسطينية، في مداخلة خاصة لقناة "النيل للإخبار".

وأضاف أن نزيف الدم الفلسطيني مازال مستمرا بالتزامن مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وارتكاب المجازر، لافتا إلى أنه تم استهداف مستشفي "العودة" الوحيد الذى يعمل في شمال غزة.

وأشار إلى أن الحرب في غزة دخلت مرحلة متقدمة من الأزمة والكارثة الإنسانية التى يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل النزوح الكبير من رفح الفلسطينية إلى مناطق في وسط غزة، لافتا إلى أنه في ظل إغلاق المعابر الحدودية هناك تضاعف للأزمة الإنسانية، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء والوقود لتشغيل مولدات الكهرباء التى يعتمد عليها ما تبقي من المنشآت الصحية وآبار المياه ومحطات تحلية المياه.

وتابع:"إن الشعب الفلسطيني يعاني في ظل هذه الكارثة من مجاعة حادة وحالة كارثية من انتشار الأوبئة والأمراض، كما أن هناك أكثر من 20 ألف مريض وجريح فى حالة ماسة للعلاج الفوري".

وأكد الشوا أن ما يحدث بالفعل فى رفح الفلسطينية هو تعبير صريح عن فشل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف كل مناطق رفح كما هو الحال بالنسبة لمختلف مناطق قطاع غزة.

وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل مخطط الاحتلال الإسرائيلي القائم علي مبدأ التهجير القسري، وجرائم الإبادة التي يمارسها علي كافة المستويات، أو عمليات التجويع مشيرا إلى أن هناك مبادرات اجتماعية على المستوي الفردي والجماعي تتعلق بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، تتمثل في مراكز الإيواء والمطابخ المجتمعية لتزويد المواطنين بالغذاء والسكن.