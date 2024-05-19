اللجنة الفنية: 3500 ريال زيادة بأسعار الحج الخمس نجوم

قررت اللجنة الفنية للحج، زيادة قيمة برامج الحج الخمس نجوم بما يعادل ٣٥٤٢ ريال سعودي، أي نحو (٤٤٢٧٥ جنيه مصري)، وذلك نظرا للزيادة الطارئة التي شهدتها تكاليف هذا البرنامج، من رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر - رسوم النقل على المسار وقطار الحرمين.

وتعليقا على القرار، قال أحمد عبد العظيم عضو غرفة شركات السياحة، إن ضوابط الحج الصادرة عن وزارة السياحة والآثار وفرت إمكانية لتعديل الأسعار بحسب مقابل النقل والخدمات عند تنفيذ الموسم، مشيرا إلى أن خدمات الحج المميزة "الخمس نجوم" والتي ستقدم عن طريق شركة رحلات ومنافع لموسم حج 1445 هـ، قد شهدت زيادة في أسعارها بنحو 1500 ريال سعودي، طبقا لموجة ارتفاع الأسعار العالمية، غير أن شركات السياحة لن تقبل بخدمة تقل عن الأفضل والأكثر تميزا بالمشاعر والفنادق والتنقلات.

وأضاف عبد العظيم في تصريحات خاصة، أن أسعار تذاكر الطيران جاءت صادمة للشركات والحجاج، حيث ارتفعت للغاية على كافة المستويات حتى ان تذكرة طيران الخمس نجوم والسريع وصلت إلى 61 ألف جنيه، بينما وصل أدنى سعر لنحو 35 إلى 42 ألف جنيه، وبالطبع سوف يتحملها الحاج.

وطالب عبد العظيم وزارة السياحة وغرفة الشركات بعمل حملة توعية للمواطنين، خاصة وأن الضوابط لم تشمل أي صيغة إلزامية للحجاج لدفع الزيادة، فيما يجب التأكيد على أن الزيادة ليست قرار شركة السياحة التي لن تقبل التنازل في الوقت نفسه عن تقديم الخدمة الفائقة لحجاجها.

وتابع بأن الشركات دبرت عملات بأسعار تفوق الواقع بكثير عند فتح باب الحجز للإقامة وخدمات الطوافة، ثم بعدها تراجعت أسعار العملات فخسرت الشركات ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه في كل برنامج حسب نوع السكن في الأراضي المقدسة، وذلك بخلاف قطار الحرمين الذي يستخدمه حجاج الخمس نجوم، وتطلب ذلك دفع رسوم تذكرة بين 300 الى 400 ريال سعودي لكل تذكرة بخلاف رسوم النقل المسددة مسبقا، لافتا إلى اللجنة كانت على علم بكل تلك التفاصيل والخسائر ولذا تجاوبت مع الشركات السياحية وقررت زيادة سعر البرنامج وأبلغت وزارة السياحة والآثار بهذا القرار.