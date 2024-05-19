أمريكا تعلن موعد خروج قواتها من النيجر نهائيًا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن موعد خروج قواتها من النيجر، وذلك بعد عدة أشهر من التوتر بين البلدين، وإعلان الحكومة العسكرية في النيجر إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.

ووفقا لبيان مشترك، فإن انسحاب القوات الأمريكية بدأ بالفعل، وسينتهي بحلول 15 سبتمبر المقبل كحد أقصى. وجاء القرار بعد سلسلة من المحادثات بين وفد من وزارة الدفاع الأمريكية ونظيره النيجري في نيامي هذا الأسبوع.

وأكد البيان أن انسحاب القوات الأمريكية لا يؤثر على العلاقات المتعلقة بالتنمية في النيجر.

كان الجانبان الأمريكي والنيجري قد توصّلا إلى اتفاق لفضّ الاشتباك، بعد أن أعلنت نيامي أنّ وجود القوات الأمريكية غير قانوني.

وكان الحكام العسكريون في النيجر قد استولوا على السلطة في انقلاب في يوليو 2023، وألغوا اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن في مارس الماضي.

وتُقدر قوة القوات الأمريكية المتواجدة في النيجر بنحو 650 جندي، مع وجود قاعدة رئيسية للطائرات من دون طيار، بالقرب من أغاديز في شمال البلاد.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد صرح في وقت سابق أن الولايات المتحدة مجبرة على مغادرة النيجر، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن خطط لبدء حوار مع السلطات في النيجر بشأن سحب القوات.

ومنذ تولّي الحكام العسكريين السلطة في النيجر، بدأت واشنطن بحث إمكانية تطوير تعاون عسكري مع دول أخرى في المنطقة، وهو ما دفع البعض للنظر إلى خروج القوات الأمريكية من النيجر كمقدمة لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في دولة أخرى في المنطقة.