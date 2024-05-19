انتقادات حادة من جانب القادة السابقين والساسة الإسرائيليين لحكومة نتنياهو بشأن أزمة غزة

تصاعدت الانتقادات ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جانب القادة السابقين والساسة الإسرائيليين، حول أدائه في أزمة غزة، وخاصة فيما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

رئيس الموساد السابق "داني ياتوم" وجه اتهامًا مباشرًا لنتنياهو بتعمد منع إعادة الأسرى من غزة وإنهاء الحرب، مؤكدًا أن رئيس الحكومة يهتم فقط بالبقاء في السلطة على حساب مصير الأسرى.

كما هاجم وزير الحرب الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان" تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريش بشأن احتلال جنوب لبنان، واصفًا إياها بـ"غير واقعية"، وقدم بدوره انتقادات لنتنياهو حول استراتيجيته في إدارة الحرب.

رئيس حكومة الاحتلال السابق بيني جانتس هدد نتنياهو بالانسحاب من حكومة الائتلاف إذا لم يضع استراتيجية شاملة للحرب، ووضع مهلة لنتنياهو حتى الثامن من يونيو، لافتًا إلى ضرورة إعادة المواطنين الإسرائيليين من الشمال إلى منازلهم بحلول سبتمبر.

وهدد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، نتنياهو بالتوجه إلى إجراء انتخابات إذا واصل المضي قدما في طريقه الحالي، موضحا أنه سينسحب من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات.

عائلات الأسرى الإسرائيليين

عائلات الأسرى الإسرائيليين

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة وجهت انتقادات لاذعة لنتنياهو، متهمة إياه بالتخلي عن أبنائهم من خلال استمرار الحرب وفشله في التوصل إلى صفقة تبادل. وطالبت العائلات بإزاحة نتنياهو من الحكم بشكل فوري، وهددت بالتشويش على جلسات الكنيست.

وفي بيان موحد أصدرته العائلات، أشارت إلى أن استمرار الحرب تُعدّ إهانة لأبنائهم، وأن نتنياهو قد يُقدّم الضحية النهائية لفشله في إعادة الأسرى. وطالبت العائلات بالعمل على إطلاق سراحهم من خلال صفقة تبادل عاجلة.

وطالب البيان مجلس الحرب الإسرائيلي بإعادة الأسرى الأحياء فورا من خلال صفقة تبادل، مؤكدين أن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي وقف الحرب فورا.

وأوضح البيان أن توسيع العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة يعني التخلي عن الأسرى الأحياء، لافتين إلى أن نتنياهو يفشل التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس.

الجدير بالذكر أن هذه الانتقادات تأتي في ظل تزايد الضغوط على نتنياهو من قبل مختلف الأطراف، ووسط مخاوف متزايدة من استمرار الحرب وعدم تحقيق أي تقدم في مسار المفاوضات.