التحقيق مع مجدي شطة لحوزته مخدرات وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

تباشر نيابة المرج التحقيق مع مطرب المهرجانات مجدى شطة، لحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة" وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.