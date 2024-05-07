وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

يحتضن استاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء مباراة فريق الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من مسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد السكندرى مكون من..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم- محمود متولي- محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور- حسين الشحات- رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وحقق الأهلى فوزاً بثلاثية دون رد على نظيره الجونة في اللقاء الذى جمعهم مساء السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامى ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب رامى ربيعة عن مباراة الأهلى والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلى، والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الأهلى في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.