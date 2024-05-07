غدا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمطروح

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023 /2024 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث بمحافظة مطروح صباح غدًا الأربعاء، وفقًا للجداول التي أعلنتها المديرية.

وأكد شحاته أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الإدارات التعليمية؛ لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها، مضيفاً أنه شدد على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديرى المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه وكيل تعليم مطروح الزملاء العاملين بالمنظومة التعليمية رسالة واضحة وصريحة، مفادها ضرورة الالتزام بالجدية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط وفي سبيل حصول كل طالب على حقه كاملاً دون زيادة أو نقصان من أجل إعداد أجيال وطنية قادرة علي تحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

واختتم مدير المديرية تصريحاته مشيرًا إلى أن عمليات التصحيح سوف تتم يوميا بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات من أجل الانتهاء من عملية رصد الدرجات وإعلان النتائج فى المواعيد المحددة.