رئيس البورصة: إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية قريبا وإدراج 40 شركة

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إنه يتم الاستعداد لطرح 6 شركات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن 3 من ضمن تلك الشركات سيتم إدراجها في سوق المشروعات الصغيرة.

وأضاف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، خلال حفل افتتاح جلسة بمناسبة إطلاق النظام الإلكتروني المستحدث لشهادات الإيداع الدولية GDR اليوم الثلاثاء، إنه يتم وضع اللمسات النهائية خلال الفترة الحالية، لإطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية في أسرع وقت، مؤكدًا على إطلاقه قريبًا.

إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية

وذكر أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم إدارة ما يتراوح بين 30 إلى 40 شركة بحد أدنى بمؤشر الشريعة، مؤكدًا أن البورصة انتهت من قواعد إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية.

وأكد رئيس البورصة، أن المؤشر الإسلامي يستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، الذين يفضلون هذه النوعية من الشركات، فضلا عن جذب كبرى صناديق الاستثمار الخليجية وتنويع الأدوات المالية.