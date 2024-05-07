رئيس الرقابة المالية: تحديث منظومة شهادات الإيداع الدولية يجذب مزيدا من المستثمرين

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن قيام البورصة المصرية بتحديث نظام تداول شهادات الإيداع الدولية يهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين ويرسل صورة إيجابية للخارج.

أكد خلال حفل إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لشهادات الإيداع الدولية، أن البنية التكنولوجية السليمة وحماية هذة الأنظمة أمر ضرورى وتقوم الهيئة بالعمل مع البورصة على رقمنة جميع المعاملات لتسهيل عملية التداول لزيادة معدلات التعامل والتيسير على المتعاملين.

أضاف لدينا 22 مليون شاب يحتاجون إلى آليات جديدة وحديثة تواكب العصر التكنولوجي في قطاعات التأمين وسوق رأس المال.

وأوضح أن تحليل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي هو أمر هام وسيكون له دور أساسي في التعاملات المستقبلية، خاصة أن أول عملية الرقمنة كانت من البورصة ومصر المقاصة.