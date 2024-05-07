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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية

مصر
مصر
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أدانت جمهورية مصر العربية العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.
وأكدت مصر، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر.
كما دعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى.
وتطالب مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

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