منتخب مصر للساق الواحدة: تعرضنا لظلم تحكيمي ونقاتل للتأهل لكأس العالم

أعرب التركي مرات بحر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم للساق الواحدة عن حزنه بسبب خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي وعدم تأهله للأدوار النهائية ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة.

و خسر منتخب مصر أمام المغرب بنتيجة 4-2 ضمن منافسات دور ربع النهائي التي أقيمت مساء أمس، في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر أن الخسارة جاءت بسبب تعرضه لأخطاء تحكيمية، مضيفًا أن اللاعبين نجحوا في استعادة الأمور بعد التأخر بهدفين و التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي .



وتابع " لاعبو المنتخب المغربي تعاملوا بعنف تسبب في إصابة اثنين من لاعبي منتخب مصر وذلك بسبب عدم حماية الحكام للاعبين كما أن لدينا هدف لم يحتسب وهناك هدفين من أهداف المنتخب المغربي كانا من فاول لم يحتسبه حكم اللقاء".



واختتم مرات بحر تصريحاته: حزين لضياع حلم حصد البطولة ولكن حلم التأهل للمونديال ما زال قائما وسنقاتل من أجله.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره ليبريا غدا السبت ضمن ترتيب المراكز حيث يملك فرصة للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة المقبلة.

ويضم المنتخب الوطني 15 لاعبا هم :

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن .

الهجوم : حسني مبارك،

عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف

أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.