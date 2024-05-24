وزارة الرياضة تُعلن أرقام وإحصائيات دور ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحي عدد من الأرقام والاحصائيات الخاصة بدور ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكشف عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.



واستضافت مباريات دور ٣٢ من الدوري مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بمحافظة القاهرة، مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مركز التنمية الشبابية بقويسنا بمحافظة المنوفية، مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، مركز شباب شرق النيل ببني سويف، ونادي المنيا الجديدة.



وأقيمت (١٢) مباراة بالإضافة إلي (٤) مواجهات بالتأهل المباشر لدور (١٦)، حيث أنتهت (٦) مباريات بفوز أحد الفريقين خلال وقت المباراة الأصلي، وانتهاء (٦) مباريات بضربات الجزاء الترجيحية، وأصدر الحكام خلالها (٢٧) بطاقة صفراء و(٢) بطاقة حمراء فقط للاعبين والأجهزة الفتية والإدارية.



وحققت (١٠) منتخبات شباك نظيفة خلال مبارياتهم وهم: أسيوط، الدقهلية، قنا، الغربية، بني سويف، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، الأقصر، ودمياط، مسجلًة (٢٢) هدف حتي الآن في (١٢) مباراة فقط، وجاء فوز منتخب الإسماعيلية علي منتخب الفيوم بسداسية مقابل هدف واحد كأعلي نتيجة.



وحول أفضل هدف في نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز حتي الآن، اجتمعت اللجنة الفنية برئاسة الكابتن أحمد شوبير والكابتن سامي الشيشيني والكابتن هشام حنفي والكابتن وليد صلاح الدين، وجميعهم أشادوا بالهدف الثالث للاعب منتخب القليوبية "عبد الله عبد الفتاح" في شباك منتخب القاهرة، وحصد أسرع هدف بالبطولة هدف اللاعب محمد صبحي عابدين من منتخب سوهاج وجاء في الثانية (٢٠) من وقت الشوط الأول بالمباراة أثناء مواجهة منتخب المنوفية.



كما جاء لاعب القليوبية عبد الله عبد الفتاح علي قائمة هدافي النهائيات برصيد ثلاثة أهداف، يليه لاعب الإسماعيلية أحمد محمود أحمد ولاعب الشرقية أحمد محمد مصطفى بهدفين لكلاهما، بالإضافة إلي تسجيل (١٥) لاعب من (٩) منتخبات هدف واحد لكل منهما.



وبحسب الجدول المعلن، أسفرت مواجهات دور ١٦ من دوري مراكز الشباب عن: الوادي الجديد مع كفر الشيخ، الغربية مع أسوان، القليوبية مع دمياط، السويس مع البحر الأحمر، شمال سيناء مع قنا، بني سويف مع أسيوط، سوهاج مع الشرقية، والإسماعيلية مع مطروح*