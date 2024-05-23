المتحف القومي للحضارة يحتضن ختام فعاليات ملتقى «التمكين بالفن»

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط مساء أمس حفلاً موسيقياً للفنان والموسيقار عمر خيرت، وذلك ضمن فعاليات ختام الملتقى الدولي «التمكين بالفن» في نسخته الثانية، والتي استمرت 4 أيام، في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2024.

سلط الملتقى الضوء على الأعمال الفنية للمرأة، بمشاركة 140 فنانة من 40 دولة حول العالم، حيث أن الملتقى هذا العام تضمن العديد من الندوات، والمحاضرات حول الفن الحديث وتطويره، إلى جانب ورش فنية قام بتقديمها عدد من الفنانات العالميات استهدفت دمج الفئات المختلفة من ذوي الهمم في صناعة وتذوق الفن.

وقد شهد ختام الملتقي، وفق بيان صدر عن الوزارة منذ قليل، حضوراً كبيراً، على رأسهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير "كيم يونجهيون" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومجموعة من أشهر الفنانين المصريين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ومحبي الفن، والموسيقى.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الحفل بكلمة رحب خلالها بالحضور، معرباً عن سعادته باستضافة المتحف لفعاليات الملتقى في نسخته الثانية، الأمر الذي يؤكد دور المتحف كمؤسسة ثقافية داعمة للعديد من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، بما جعله قبلة للفنانين والموسيقيين علي مستوى مصر والعالم.

وأضاف أن الملتقي كان فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعارف والثقافات وخلق التواصل المستمر بين الفنانات المشاركات من مختلف أنحاء العالم وتمكينهن من عرض أعمالهن الفنية.

كما توجه بالشكر للموسيقار عمر خيرت، عل ما يقدمه من فن راق استطاع أن يغزو به كل بيت مصري، حتى أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحضارة المصرية، وأثنى على دور القطاع الخاص ممثلا في شركة سامسونج مصر ورعايتها للحفل ودعم دور المتحف الثقافي والفني.

وقدم الموسيقار عمر خيرت بصحبة فرقته الموسيقية، مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، من بينها فيها حاجة حلوة، ومسلسل مسألة مبدأ وفيلم خلي بالك من عقلك، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

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