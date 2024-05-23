«تعالى نشرب حاجة ساقعة».. سائق أوبر يتهم فتاتين باستدراجه: ضربوني وسرقوني (فيديو)

تصدرت أزمات شركات النقل الذكي الساحة المصرية؛ الفترة الماضيى؛ إثر عدد من المشكلات أبرزها واقعتي فتاتين «الشروق والتجمع»؛ ولكن على غير العادة والأزمات المُثارة حول عمل شركات النقل الذكي في مصر، حرر سائق أوبر محضرًا رسميًا ضد فتاتين لم يتجاوز أعمارهم الـ 20عامًا يتهمهم باستدراجه والتعدي عليه بالضرب وسرقته.



وروى سائق الأوبر ويُدعى «أحمد» 25 عامًا في محضر رسمي بشرطة الجيزة تفاصيل الواقعة ضد فتاتين فأن قاما باستدراجه والتعدي عليه باستدراجه والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول.

وقال السائق: «طلبت فتاة توصيلة عبر تطبيق أوبر؛ ووافقت على الرحلة واستقلتا الفتاتين معي السيارة واتفقنا سويًا خلال الرحلة على تناول مشروب غازي بـ«كشك»؛ خلال تناول المشروب حضر شابين على معرفة بالفتاتين، وافتعلا معى مُشاجرة وسرقة الفتاتين هاتفي وفروا جميعًا».

التحريات الأمنية أكدت صحة الواقعة بتفريغ الكاميرات؛ وألقي القبض على المتهمين «سندس ورحمة» و«حميدو وإسلام»؛ واعترفوا باستدراج سائق أوبر وسرقة هاتفه والاعتداء عليه.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أصدرت توصيات لتنظيم عمل النقل الذكي مؤكدًا رصد أخطاء في كل شركات النقل الذكي بمصر؛ وكانت أبرز تلك التوصيات هي: «تحاليل دورية للعاملين كل 6 أشهر - إجراء تحليل عشوائي شهري بمعامل الصحة - تطوير التطبيقات والبرمجيات المستخدمة من الشركات - تقديم خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات المستخدمين - إعداد قاعدة بيانات موحدة وربط الشركات بوزارة النقل - تسهيل التواصل والتعامل السريع مع أية شكاوى أومشكلات - إضافة «زر الاستغاثة» في تطبيقات الشركات».