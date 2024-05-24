السيطرة على انبعاث دخان بمستشفى جامعة بني سويف



أعلنت جامعة بنى سويف السيطرة على انبعاث دخان تسرب الي داخل احدي الغرف بالمستشفى الجامعي، حيث تم على الفور التعامل مع الامر من خلال عناصر فريق السلامة والصحة المهنية وافراد الامن بالمستشفى ولم ينتج عن الواقعة اي خسائر سواء مادية او بشرية.

و أفاد تقرير وارد من المستشفيات الجامعية حول الواقعة ، بانه فى تمام الساعه 12:30 ظهر اليوم الجمعة 24/5/2024 لوحظ انبعاث دخان تسرب إلى احدى الغرف حيث حدث خلل كهربائى بوحدة التكييف الخارجية الخاصة باحدي الغرف خارج العمليات المتخصصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونفت الجامعة ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي من حدوث حريق بمستشفيات جامعه بني سويف ، لذلك حرصت الجامعة على إتاحة المعلومه الصحيحه للجمهور باعتبار مستشفيات جامعه بني سويف مرفق حيوي بالغ الاهميه يحظي باهتمام مختلف القطاعات.

وأكدت الجامعة أن الأمور عادت لطبيعتها وانتظم سير العمل بمحل الواقعه ولم يستغرق ذلك سوي عشر دقائق ، من وقت حدوث الواقعة وحتى عوده الامور لطبيعتها .