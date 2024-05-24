ياسمين رئيس تثير الجدل بصور فستان الزفاف

نشرت الفنانة ياسمين رئيس من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بخاصية "الاستورى" الحالات صور لها بفستان الزفاف، لتشارك بها جمهورها.

وأثارت الصور حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا والمتابعين، حيث لم تعلن الفنانة ياسمين رئيس عن أى تفاصيل عن زواجها، ولا عن وجود حالة ارتباط سواء من داخل الوسط الفنى أو خارجه.

وإنهالت التعليقات من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا على الصور وتساءل الجميع عن حقيقة الإستعداد لزواجها، أم هو مشهد من احد أعمالها الفنية.

وما زاد الجدل هو تعليقها على إحدي الصور وسط صديقاتها وكتبت "فريق العروسة"، وهو ما قرب الفكره من عقد قرانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان من ضمن المشاركين لها فى الصور الفنانة دينا الشربيني، والتى تربطها بها صداقة كبيرة من داخل الوسط الفنى.

يشار أن الفنانة ياسمين رئيس قد سبق لها الزواج من قبل من المخرج هادي الباجورى، ولكن لم يستمر الزواج وتم الإنفصال بينهم منذ فترة.

شاركت الفنانة ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "جودر"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضة، المسلسل بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، وفاء عامر، نور، تارا عماد، وليد فواز، تأليف أنور عبد المغيث والإخراج إسلام خيري.

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